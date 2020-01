Cessione Catania, Follieri rilancia, Pagliara "chiede" silenzio

La trattativa per la cessione del Calcio Catania entra nella settimana chiave. Concluse le festività di fine anno, da domani, martedì 7, si farà sul serio. Il primo appuntamento è quello con il Tribunale di Catania che dovrà decidere sull'amministrazione straordinaria di Meridi, società a cui fanno capo gli oltre 60 punti vendita di Forté.

Parallelamente i legali del Calcio Catania attendono la PEC con l'evidenza fondi presentata da primario istituto di credito per aprire la trattativa per il passaggio di proprietà. Ieri Raffaello Follieri si è rifatto vivo con una nota stampa in cui evidenziava la ferma volontà di acquistare la società siciliana con un piano di investimenti di circa 60 milioni di euro.

Dall'altro lato, però, c'è sempre la cordata capeggiata da Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino al lavoro per pianificare l'offerta (dovrebbe essere vicina ai 30 milioni di euro, ndr.) non prima però di aver presentato, sempre tramite PEC, l'evidenza fondi. A La Sicilia, Pagliara rivela che "non parlerà più fino a quando non sarà chiusa la trattativa che spera possa chiudersi positivamente".

Come già segnalato ieri, i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro del club. Non resta che attendere.

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

IAM CALCIO CATANIA per voi: due strumenti per sapere tutto sul Catania!

IL GRUPPO SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del CATANIA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

L'APP

Ecco TIFO CATANIA, l'app per la tua squadra di calcio