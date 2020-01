Vertenza Forté, la Filcams Cgil denuncia situazioni "inverosimili"

Domani, martedì 7 gennaio, sarà una giornata chiave per il futuro di Forté, i supermercati che fanno capo a Nino Pulvirenti, patron del Catania. Il Tribunale di Catania, sezione fallimentare, dovrà decidere sull'amministrazione controllata. In ansia i lavoratori dei vari punti vendita sparsi nell'Isola che attendono le spettanze da diversi mesi (sarebbero in arretrato del 50 per cento della quattordicesima e degli stipendi di agosto, settembre, ottobre, novembre e tredicesima 2019). In Sicilia i punti vendita a marchio Fortè sono 80. Quelli che dovrebbero passare – ma il condizionale è d’obbligo – ad Apulia Distribuzione (dal 1 gennaio licenziatario del marchio Carrefour) sono tra i 56 ed i 60.

La Filcams Cgil di Siracusa, in una dura nota, mette in evidenza "situazioni inverosimili".

"Da ieri si è sparsa la voce circa dei favoritismi verso alcuni lavoratori che hanno ricevuto un acconto sulle spettanze pregresse e sulla quattordicesima, discriminando di fatto tutto il resto dei lavoratori. Addirittura pare che in alcuni punti vendita della Sicilia Occidentale, siano stati autorizzati i lavoratori a prendersi l'incasso delle giornate", si legge nella nota.

"Storie inaccettabili, una proprietà assente e livelli di esasperazione portati al limite. Incredibile pensare che pure in una situazione del genere l’azienda adotti due pesi e due misure. Da oggi ricominceremo lo sciopero ad oltranza dei punti vendita di Siracusa, Noto, Pachino e Canicattini Bagni, come Filcams CGIL Siracusa temiamo che la vertenza potrebbe avere anche ripercussioni di ordine pubblico e ci riserviamo qualsiasi iniziativa volta alla tutela dei lavoratori. Non si può accettare che nel 2020 pezzo dell’imprenditoria siciliana del settore sia in mano ancora a simili affamatori seriali. Non servono elemosine, serve un piano serio di rientro delle spettanze che ammontano ad oltre sei mensilità, in alternativa, i nostri iscritti non sono più disposti a lavorare gratis. Se ancora un barlume di direzione aziendale esiste, pretendiamo di essere convocati immediatamente dopo l’udienza al tribunale di Catania e che questa riunione venga svolta presso gli organi di competenza, anche al fine di contrastare ulteriori comportamenti poco chiari della proprietà. Le Prefetture di competenza si occupino seriamente del problema sociale che questa azienda ha creato negli ultimi mesi e la politica regionale non si senta estranea alla vicenda", conclude il segretario generale della Filcams Cgil, Alessandro Vazquez.

MARCIA DI PROTESTA - Intanto i dipendenti del gruppo hanno organizzato una marcia per il lavoro a Palermo con arrivo davanti a Palazzo D’Orleans, sede della presidenza della Regione siciliana per il prossimo 10 gennaio a partire dalle 9.

"Verrà chiesto un confronto con il presidente della Regione Nello Musumeci - si legge in una nota -. Abbiamo già chiesto l'aiuto dei prefetti affinché ci sia una presa di posizione netta e chiara della politica e dello Stato affinchè si trovi una soluzione che tuteli 500 padri di famiglia. Ulteriore passo da fare è quello di responsabilizzare per una soluzione condivisa anche il Governo Regionale che ha, quantomeno, l'obbligo morale di intervenire".

