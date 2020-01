Catania, tra tanti saluti due big potrebbero restare

Siamo solo alle prime battute di questa sessione invernale di calciomercato, ma le varie operazioni si stanno evolvendo in un verso o nell'altro. Oggi dovrebbe il giorno dell'arrivo di Bruno Vicente a Torre del Grifo: il centrocampista brasiliano è atteso a Catania per mettere nero su bianco all'accordo che lo legherà ai colori rossazzurri. Si dovrà aspettare qualche ora in più per Alessio Curcio, il quale potrebbe giungere in Sicilia tra domani e dopo domani; per l'ormai ex Vicenza un contratto fino al 2021. Secondo La Gazzetta dello Sport un altro rinforzo per Cristiano Lucarelli sarà Giacomo Tulli del Trapani. Ma il club etneo come ribadito in più occasioni deve continuare lavorare sul fronte uscite: Mattia Rossetti, Cristian Llama, Rosario Bucolo ed Emanuele Catania hanno salutato, i prossimi a farlo saranno Francesco Lodi e Giuseppe Fornito. Il primo deve solo accettare la proposta della Triestina, sul secondo c'è il forte interesse di Picerno e Rende.

A questi devono aggiungersi Maks Barisic e Davis Curiale: su di loro c'è il Teramo ma manca l'accordo economico tra le parti. Potrebbero restare nonostante le voci di mercato Matteo Di Piazza e Marco Biagianti. Sulla punta ex Lecce e Cosenza il Catania non sembra convinto della cessione e finora al di là di alcuni sondaggi non sono pervenute delle offerte concrete al suo procuratore. Il numero 27, invece, è l'unico dei senatori che non dovrebbe muoversi insieme agli "intoccabili" Jacopo Furlan, Luca Calapai, Tommaso Silvestri e Kevin Biondi. Forti dubbi sulle permanenze di Moise Mbende e Nana Welbeck. E Andrea Mazzarani? Il giocatore piace a tante società di Serie C, ma non ci sono segnali al momento su una sua partenza.

