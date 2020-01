Il Verbania raccoglie punti d'oro in Liguria

Sei punti su sei, per il Verbania il Ligorna è una manna. Il girone di ritorno comincia come quello d'andata per i biancocerchiati, con una vittoria che lascia ben sperare per il futuro. Non è stato però semplice per la formazione di Cotta tornare vincitori dal campo della terza squadra di Genova, passata per prima in vantaggio: gli ospiti hanno mostrato grande carattere nel ribaltare il risultato e nel trovare la zampata vincente nel finale e hanno messo in mostra un mercato che finora è da considerare altamente positivo in casa lacuale, con due dei tre gol del match siglati proprio da nuovi acquisti da poco arrivati a Verbania.

Equilibrio in campo e nel risultato Buona la rappresentanza di pubblico alla prima giornata del 2020 per la Serie D, oltre 150 le presenze sulle gradinate del sintetico genovese con una buona presenza ospite e i colori biancocerchiati a punteggiare lo stadio ligure. Cotta sceglie Artiglia e Pedrabissi per affiancare Austoni nel trio d'attacco e getta subito nella mischia Mutti, da poco arrivato da Gozzano. Le scelte del tecnico verbanese pagano perché sono proprio gli ospiti a partire meglio e a presentarsi dalle parti di Bulgarelli non pericolosità già al 10' con Pedrabissi, la cui conclusione va fuori di poco. Il Ligorna però ha bisogno di punti, al 22' Russo è costretto a superarsi per mettere la museruola a Chiarabini che spreca un'ottima occasione per portare in vantaggio i genovesi ma al 37' i padroni di casa si portano in vantaggio con Pondaco, bravo a sfruttare un errato disimpegno della difesa ospite. Il vantaggio del Ligorna però non rispecchia l'andamento del match, il Verbania preme con continuità trovando meritatamente la rete del pareggio al 44' con Pedrabissi, lesto a ribadire in rete un pallone respinto dalla traversa sulla conclusione di Artiglia. Le squadre vanno al riposo in parità e con la consapevolezza di aver mostrato buone trame nella prima frazione.

Successo al fotofinish E' un Verbania diverso dal solito quello presentatosi in campo in questa prima giornata di ritorno, un Verbania che vuole provare a viaggiare spedito verso la salvezza diretta. Un Verbania che al 10' ribalta la situazione trovando la rete del vantaggio: Austoni schiaccia verso la porta un pallone che resta in area senza che la difesa riesca a liberare, Gatti raccoglie spingendo in fondo al sacco facendo il paio con il gol che diede la vittoria anche alla prima giornata di questo campionato. Non può però finire così, i liguri si gettano con la bava alla bocca nella metà campo avversaria e, complici anche le mosse di Monteforte che rivoluziona il proprio undici, trova il nuovo pareggio al 27' proprio con un nuovo entrato, Mancini, che beffa la difesa verbanese. E beffa resterebbe se Perpepaj, anche lui da poco in campo, non indovinasse un tiro a giro al 43' che manda il pallone direttamente sotto il sette imprendibile per Bulgarelli: per il Verbania tre punti pesanti e una classifica che si apre con vista sulla salvezza diretta.

LIGORNA-VERBANIA 2-3

Reti: 37' Pondaco (L), 44' Pedrabissi (V); 10'st Gatti (V), 27'st Mancini (L), 43'st Perpepaj (V).

Ligorna (3-4-3): Bulgarelli, Danovaro (41'st Mitta) Pondaco, Castellano (1'st Fasce), Capotos, Lala (12'st Gnecchi) Zunino, Gulli, Vallerga, Chiarabini (35'st Granì), Gobbi (20'st Mancini). A disposizione: Atzori, Bennati, Gallotti, Corsini. All. Monteforte.

Verbania (4-3-3): Russo, Gioria, Lonardi, Osei, Pezzati, Gatti, Musso, Mutti (39'st Margaroli) Austoni, Artiglia (19'st Perpepaj), Pedrabissi (33'st Colombo). A disposizione: Strola, Fortis, Gambino, Della Vedova. All. Cotta.

Arbitro: Ceriello di Chiari. Assistenti: Marsiglia di Milano e Cassano di Saronno.

Note: Ammonizioni Gulli, Danovaro, Zunino e Gnecchi per il Ligorna, Gatti, Pezzati, Perpepaj, Leonardi e Osei per il Verbania. Recupero: 1'pt, 4'st. Spettatori 150 circa.

