Biancavilla, il nuovo presidente è Salvatore Massimiliano Leonardo

Come già anticipato nella giornata di ieri, il Biancavilla cambia proprietà: lascia Salvatore Ventura diventando presidente onorario. La società passa ad una cordata di imprenditori adraniti con a capo Leonardo Salvatore Massimiliano. Ecco le dichiarazioni del nuovo presidente riportate dalla pagina Facebook ufficiale del club etneo: "Abbiamo scelto di assumere l'impegno sociale in questa stagione sportiva per consentire all'ASD Calcio Biancavilla 1990, di continuare, con il nostro contributo, la positiva dirigenza del sig. Ventura, che ringraziamo per la disponibilità a sostenerci in questa avventura. Faremo di tutto per tutelare il valore sportivo della squadra e il prestigio della Città di Biancavilla".

La società gialloblu ha anche annunciato la nomina di Alfio Tirenni nel ruolo di team manager: "Da anni punto di riferimento della società gialloblù, Alfio Tirenni, riprenderà a ricoprire il ruolo di team manager, figura fondamentale all'interno di una società calcistica. Tutta la società biancavillese augura ad Alfio, che in questi mesi è sempre stato presente in società con un ruolo differente, buon lavoro!".