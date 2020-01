Gelbison beffata dall'Andria, Squillante: "Per 90' in campo solo noi"

Ripartiva da Andria, dopo la sosta natalizia, la marcia in campionato della Gelbison. Nel diciottesimo turno di Serie D, il primo del girone di ritorno, i rossoblu erano impegnati, in terra pugliese, allo stadio “Degli Ulivi”. Termina 2-1 in favore dei pugliesi che battono nel finale i vallesi. I

padroni di casa, guidati dal tecnico Favarin, inseguivano i rossoblu, prima del fischio iniziale affidato al sig. Marco Di Loreto della sezione arbitrale di Terni, di tre punti in classifica. Il tecnico Squillante, dal primo minuto, si affidava al 3-5-2 di partenza. Spazio cosi a D’Agostino tra i pali, Giordano, Cassaro e De Gregorio in difesa, Caruso e Onda sui binari esterni, con Marin, Uliano e Esposito in mediana, davanti attacco affidato al tandem formato da Orlando e Simonetti.

La Gelbison cerca di partire subito forte: al 1′ è Caruso a provare a sorprendere, senza successo, la retroguardia pugliese. Al 9′ ancora cilentani pericolosi con Onda, nuovo arrivo dal mercato dicembrino, che calcia di poco sul fondo senza impensierire cosi Segantini, estremo difensore locale. Al 17′ si vede la Fidelis che con Palazzo, su piazzato, calcia per la prima volta verso la porta di D’Agostino. Dopo un avvio a razzo la gara cala di tono: i cilentani si rifanno vivi nella metà campo avversaria al 36′ con Esposito che sbaglia, però, l’ultimo passaggio senza riuscire a servire, cosi, Orlano e SImonetti, ben appostati. Dall’altra parte Yeboah, ex di turno, manca il punto del vantaggio, di testa, da distanza ravvicinata, al 40′. Cosi dopo 1 minuto di recupero le due squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-0.

Nella ripresa la Fidelis Andria trova la rete del momentaneo 1-0 con D’Orsi, altro ex di turno in forza ai pugliesi, che al 5′ porta i padroni di casa avanti. Al 13′ i ragazzi di Favarin restano in 10 per l’espulsione inflitta a Porcaro, che concede cosi il vantaggio numerico in campo ai vallesi per oltre mezzora. Squillante, col passare dei minuti, inserisce forze fresche, dando spazio ai vari Zanghi e Gori, che rilevano Esposito e Cassaro, cercando di alzare cosi anche il baricentro dei suoi. I rossoblu arrivano al punto del pari al 36′ su rigore: dal dischetto è Uliano a riportare il match sul parziale di parità.

Nei minuti di recupero arriva però la beffa: D’Orsi riporta avanti i pugliesi riportando il risultando in favore della Fidelis Andria. Termina cosi per 2-1: la Gelbison esce cosi sconfitta dal Degli Ulivi di Andria.

Le parole di Mister Luigi Squillante: "Per novanta minuti siano stati l’unica squadra in campo. È stata una sconfitta beffa. Peccato. Sull’uno ad uno abbiamo avuto altre palle a nostro favore, gli avversari hanno fatto gol in un momento di confusione. Abbiamo fatto una buona partita non posso dire nulla ai miei ragazzi. Al momento non ci gira bene. Dobbiamo già pensare alla prossima partita in casa. Dobbiamo vincere e lottare per la salvezza."

Ufficio stampa Asd Gelbison