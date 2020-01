Udinese. Gotti: "Gara condizionata dal vento"

Le parole di mister Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, al termine della gara contro il Lecce terminata con la vittoria dei propri ragazzi. Questo il suo pensiero:

E' stata una partita condizionata molto dal vento. Siamo stati un po' pasticcioni nel primo tempo, concedendo qualche occasione ai padroni di casa. Abbiamo giocato meglio nella ripresa, ci hanno annullato due gol per poco, poi una giocata di De Paul ci ha dato la vittoria. Se resterà con noi? Non ho notizie diverse, ma non posso di certo trattenerlo io ad Udine.

Sono contento di tornare a casa con i 3 punti perché 14 dei 18 li avevamo fatti in casa. Modulo? Il cambiamento non avviene a gara in corso, la squadra ha trovato maggior fiducia, era un 4-3-3 che si è trasformato in un 4-1-4-1 per provare a vincere la partita.