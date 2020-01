Lecce. Liverani: "Le difficoltà le avevamo preventivate. Ok l'impegno"

Al termine della gara contro l'Udinese ha parlato in sala stampa mister Fabio Liverani, allenatore del Lecce, che ha commentato la sconfitta rimediata dai propri ragazzi. Questo il suo pensiero:

La squadra non ha iniziato male. Era una partita complicata e il vento non ha aiutato. Abbiamo affrontato una squadra fisica. Nella prima parte di gara abbiamo concesso poco, potevamo sbloccarla, poi nel secondo tempo l'Udinese ha spinto di più e noi abbiamo sbagliato qualche giocata di troppo. Ci mancano cattiveria e incisività in area di rigore, le difficoltà le avevamo messe in conto, nessuno pensava di salvarsi a gennaio, ma secondo me i ragazzi sono tornati dal punto di vista dell'impegno. C'è un abisso tra le due squadre a livello fisico, noi però ci abbiamo messo del nostro sbagliando anche cose elementari. E' mancata un po' di esperienza, ma questa è la rosa e con questa dobbiamo andare avanti. A centrocampo ci manca qualcosa: Imbula è fuori dal progetto, Majer è ko, quattro calciatori in mezzo al campo sono pochi per qualunque squadra.

Terza sconfitta consecutiva? Fa parte della nostra crescita, il pubblico non è abituato dopo due anni ad alti livelli, ma bisogna adeguarsi alla nostra nuova realtà, non mi sento di rimproverare nulla ai ragazzi oggi. Donati e Dell'orco per me hanno fatto bene. Babacar ha fatto una buona gara, ha cattiveria ed è una risorsa importante per noi come Farias. Gol annullato a Babacar? Ho visto gli stessi duelli in mezzo al campo tra Okaka e Rossettini e non sono mai stati fischiati, non c'è stata uniformità di giudizio. Probabilmente con Giua non c'è grande feeling, credo di essere stato ammonito per questo.