Catania, oggi firma Vicente. E Tulli...

Per un'altra operazione in uscita ufficializzata nella giornata di ieri (Emanuele Catania a titolo definitivo alla Sicula Leonzio), quest'oggi il Catania con ogni probabilità renderà noto l'arrivo di Bruno Vicente. Il centrocampista brasiliano in questa stagione non ha trovato spazio alla Juve Stabia e si è svincolato. Atteso nelle prossime ore anche l'arrivo di Alessio Curcio: operazione già chiusa nei giorni scorsi: il trequartista firmerà un contratto fino al 2021.

Il club rossazzurro sta lavorando anche ad un altro acquisto: secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Sicilia il nome caldo è quello di Giacomo Tulli. L'attaccante in forza al Trapani ha collezionato in questi primi sei mesi nove presenze nel campionato cadetto, trovando dunque poco spazio con la compagine granata. Sul fronte uscite Francesco Lodi è sempre più vicino alla Triestina, anche se il numero 10 preferirebbe una chiamata dalla Serie B. La Reggina insiste per Giovanni Pinto: il suo agente sta lavorando all'operazione, si aspetta solo il via libera dalla società etnea.

