Catania, da oggi "più fatti e meno parole"

Giornata chiave per il futuro del Catania. L'attuale proprietà – che oggi conoscerà il destino di Meridi, una delle società importanti del gruppo – si ritrova nelle condizioni di dover portare avanti il progetto, per il quale sono state garantite coperture finanziarie fino al prossimo 30 giugno.

Ieri – giorno di festa – ben poco si è mosso in relazione alla possibile compravendita della società di Torre del Grifo.

Da oggi si farà sul serio: da una parte il Comitato promotore per l’acquisizione del Calcio Catania, dall'altra il gruppo Follieri, che domenica ha fatto sapere di essere pronto a investire 60 milioni di euro per riportare in alto il club rossazzurro.

