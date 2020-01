Vertenza Forté, si va verso l'amministrazione controllata

Giornata chiave per il futuro di Meridi, la società che fa capo a Nino Pulvirenti, patron del Catania, che detiene le quote dei supermercati Forté. Oggi è in programma la Camera di Consiglio del Tribunale fallimentare di Catania che deve decidere sul fallimento della società.

In base alle ultime informazioni raccolte da IAM Calcio Catania si va verso l'amministrazione controllata con una gestione biennale affidata a tre commissari individuati dal Ministro dello Sviluppo economico (il bando è scaduto domenica 29 dicembre). La gestione commissariale non porterebbe, dunque, immediatamente al fallimento, ma lascerebbe i riflettori accesi su una vicenda che coinvolge più di 600 lavoratori sparsi negli 80 punti di vendita in tutta la Sicilia. che attendono le spettanze da diversi mesi (sarebbero in arretrato del 50 per cento della quattordicesima e degli stipendi di agosto, settembre, ottobre, novembre e tredicesima 2019).

Da sottolineare inoltre, che l'eventuale amministrazione controllata di Meridi non pregiudicherebbe la cessione del Calcio Catania che rimane, dunque, di stretta attualità.

