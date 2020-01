Triestina, Milanese: "Fatta un'offerta a Lodi, aspettiamo"

Francesco Lodi alla Triestina? Una trattativa che può presto decollare. Il centrocampista, classe 1984, è in uscita dal Catania e l'affare con la squadra friulana potrebbe presto concretizzarsi (accordo contrattuale fino a giugno 2022, con opzione automatica di prolungamento annuale in caso di promozione della Triestina in Serie B). A "Il Piccolo" parla Mauro Milanese, amministratore unico della Triestina: "La trattativa è stata avviata, anche se non voglio fare promesse. Lodi è un uomo dal piede buono, capace di essere decisivo sui calci piazzati. Sapevo da tempo che il Catania era in difficoltà perché ne avevo parlato con Lo Monaco con il quale da anni ho un ottimo rapporto. Abbiamo fatto un’offerta e aspettiamo perché ci sono altre società interessate al centrocampista anche di serie B".

