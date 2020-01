Benevento Un nuovo premio: mister Inzaghi è il miglior tecnico della B

Ancora un premio per lo scintillante cammino del Benevento nel girone di andata in Serie B: dopo i premi per il miglior portiere, difensore e centrocampista, andati rispettivamente a Montipò, Caldirola e Viola, viene assegnato a mister Filippo Inzaghi il premio come miglior allenatore della prima parte della stagione.

Il Benevento è primo in classifica con 46 punti, record per la B dall'introduzione dei tre punti per vittoria, e un vantaggio di ben quindici punti sulla terza, il Crotone. A ciò si è arrivati grazie ad una difesa granitica che ha subito soli 9 gol e ad un attacco prolifico capace di realizzare 34 reti.

"Lo sguardo è quello deciso di chi sa che solo con grande impegno, determinazione e concentrazione si possono raggiungere i traguardi prefissati. Filippo Inzaghi, è stato votato dai fan della Lega B come MIGLIOR ALLENATORE del girone d'andata della #SerieBKT 2019/2020", con questo post la Lega B ha comunicato il risultato del sondaggio condotto tra i sostenitori della serie cadetta.

