Catania, Lodi: "Non volevo andare via, meritavo altro trattamento"

Francesco Lodi lascia il Catania. Manca solo l'ufficialità, ma il centrocampista andrà alla Triestina (contratto fino al 2022 con prolungamento automatico al 2023 in caso di promozione della formazione friulana in Serie B B). Su Instagram Lodi, attraversa la pagina Francesco Lodi Fan Page (unica autorizzata così come reso noto dal calciatore in un video pubblicato a luglio scorso) "ufficializza" l'addio alla squadra siciliana: "Ho lasciato la Serie A per il Catania, credevo in un progetto che non è andato a buon fine, amo questa terra e questa città. Mi sento ancora un giocatore, forse meritavo altri trattamenti, avevo intenzione di chiudere qui la carriera. Mi dispiace per la situazione che si è creata, ma vi garantisco non dipesa da mie scelte".

