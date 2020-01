Milan, i pessimi risultati allontanano Todibo del Barcellona

Nonostante l'entusiasmo per il ritorno di Ibrahimovic, il Milan non è andato oltre uno scialbo pareggio a reti bianche contro la Sampdoria (16 punti, +2 sulla zona retrocessione). Risultati (e prestazioni) del genere complicano di sicuro il lavoro di Maldini e Boban, che cercheranno in questa finestra invernale di calciomercato di dare un deciso cambio di rotta.

Nel frattempo, però, il Barcellona ha convocato il giovane difensore Jean-Clair Todibo, obiettivo dichiarato dei Rossoneri, per la trasferta in Arabia Saudita, per la Supercoppa di Spagna (8-12 gennaio). Per il Milan il compito si fa decisamente complicato: i blaugrana non sono convinti dell'operazione e secondo SportMediaset, dovrebbero quantomeno tentare di inserire una contropartita tecnica nell'affare.

IL ds del Diavolo, Massara, ha però sottolineato come Todibo non sia l'unico profilo puntato dal Club: "Stiamo valutando vari profili, il mercato è lungo. Todibo è un giocatore interessante ma dobbiamo verificare se ci sono le giuste condizioni per procedere. Altri ruoli? No, siamo concentrati sul reparto difensivo".

Intanto, il Milan è fermo a 22 punti in 18 giornate, con appena 16 gol segnati.