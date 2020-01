Sandro rescinde e si sfoga: "Col Genoa tutto molto strano..."

Il centrocampista brasiliano Sandro si sfoga dopo la rescissione col Genoa: "In estate i direttori sportivi del club mi hanno invitato a cercare un'altra squadra. Eravamo vicini alla chiusura del mercato e ho rifiutato alcune proposte, gli dissi che sarei restato perché avevo altri due anni di contratto".

"Non so perché il Genoa si sia comportato così, tutto molto strano. Mi hanno continuato a dire sempre la stessa cosa, cioè che non avrei mai giocato. Quindi, alla fine, io ed il mio agente abbiamo optato per la rescissione".

"Sono in Europa da dieci anni, ma sarei felice di tornare in Brasile. Voglio dimostrare di essere ancora un giocatore di ottimi livello", conclude il calciatore.

Nella Stagione '18/'19 Sandro è sceso in campo 26 volte, siglando un assist (è un mediano) e collezionando 8 cartellini gialli. Nella stagione attuale non è mai sceso in campo con la maglia del Grifone.