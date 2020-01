Roma, Kolarov rinnova per un anno

Aleksandar Kolarov ha annunciato attraverso il profilo Twitter ufficiale della Roma il rinnovo di contratto con i giallorossi per un'altra stagione.

Queste le parole del terzino serbo, classe '85 (34 anni): "Desidero ringraziare la società per questo rinnovo, per me è motivo di grande soddisfazione. Anche oggi io vivo questo momento come un nuovo punto di partenza, voglio migliorarmi ancora e contribuire alla crescita della Roma".

Il CEO della Roma, Guido Fienga, ha aggiunto: "Kolarov è un giocatore che ha sempre garantito un livello professionale altissimo, sia dentro che fuori dal campo. Questo ci ha permesso di poter continuare a contare su di lui".

Acquistato per appena 5 milioni di euro dal Manchester City, Kolarov ha disputato ad oggi 113 presenze con la maglia giallorossa, segnando 17 gol e realizzando 18 assist. In questa stagione già 23 presenze, tra Serie A ed Europa League, con 5 gol e 3 assist.