Catania, inizia la preparazione verso la Virtus Francavilla

Il Catania è sceso in campo a Torre del Grifo per preparare la sfida alla Virtus Francavilla, in calendario domenica 12 gennaio alle 15.00 allo stadio "Giovanni Paolo II" e valevole per la 21/a giornata del girone C della Serie C 2019/20. Così come segnala il sito ufficiale rossazzurro, dopo il riscaldamento, mister Lucarelli ha disposto e diretto esercitazioni tattiche in fase difensiva, seguite da lavoro aerobico. In chiusura, 30' di gioco su campo ridotto.

PROGRAMMA SETTIMANALE - La preparazione proseguirà domani con una doppia seduta. Giovedì e venerdì, per Biagianti e compagni, sessioni pomeridiane. Sabato, rifinitura in mattinata.

ARBITRO - Sarà il signor Daniele Perenzoni, della sezione A.I.A. di Rovereto, l'arbitro della gara. Con il direttore di gara, gli assistenti Massimo Salvalaglio (Legnano) e Riccardo Vitali (Brescia).