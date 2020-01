Catania, cessione società e calciomercato: le ultime

Entro la prossima settimana si saprà quale sarà il destino di Meridi, la società appartenente al patron del Catania, Nino Pulvirenti, proprietaria dei supermercati a marchio Forté. Il Tribunale di Catania, sezione fallimentare, dovrà decidere sull'amministrazione controllata. Le ultime indiscrezioni confermano che non ci sarà il fallimento, ma l'amministrazione straordinaria con la nomina di tre commissari (probabilmente con incarico biennale).

CESSIONE CALCIO CATANIA - Primo passo sul fronte cessione del Calcio Catania. Il club di Via Magenta ha ricevuto la Pec con la manifestazione di interesse da parte del Comitato promotore per l’acquisizione del Catania Calcio, capeggiato da Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino. Nei prossimi giorni, invece, potrebbe muoversi Raffaello Follieri (che attende la sottoscrizione del patto di riservatezza per presentare il documento attestante la propria forza economica).

CALCIOMERCATO - Intanto la società, dopo aver pagato regolarmente le spettanze di dicembre ai calciatori e ai dipendenti, guarda al calciomercato invernale per sfoltire la rosa e, soprattutto, il monte ingaggi. Altra cessione ufficializzata in giornata: dopo Rossetti, Llama, Bucolo e Catania è stato il turno di Fornito (andato al Rende). Altro sicuro partente è Lodi: andrà, a meno di clamorosi ribaltoni, alla Triestina. L'addio, però, non è passato inosservato con un post decisamente polemico su Instagram. Rossazzurri attivi anche in entrata: ufficiale l'arrivo di Bruno Vicente, si attende quella di Alessio Curcio.

