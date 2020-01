Rieti-Picerno, è aperta la prevendita per l'anticipo di sabato

Sarà aperta sino alle ore 19.30 di venerdì, la prevendita dei biglietti per la partita tra Rieti e Picerno, in programma sabato alle ore 14.30, presso lo stadio “Centro d’Italia–Manlio Scopigno”. I tifosi melandrini potranno acquistare i biglietti on-line, tramite la piattaforma “Etes”, all’indirizzo www.etes.it, al costo di 11,20 € + diritti di prevendita. Ai tifosi del Picerno è stato riservato il settore ospiti “Tribuna Terminillo”. Non sarà possibile acquistare i biglietti in loco. Tra le due squadre alla loro prima gara ufficiale del 2020 ci sono cinque lunghezze di differenza, con i laziali penultimi a 12, e i melandrini quintultimi a quota 17.