Potenza, per sostituire Breza si pensa a Borsellini Via anche Vuletich

La partenza di Breza verso il Bologna obbliga il Potenza a trovare subito un secondo portiere. Saltato Cerofolini che chiedeva un posto da titolare, la prima ipotesi vagliata dalla società rossoblu è di Davide Borsellini in uscita dal Rende. Ma un altro profilo è quello di Gianmarco Vannucchi della Salernitana. Anche Vuletich sta per salutare. In città sta per arrivare il suo procuratore e probabilmente l'argentino potrebbe accettare la corte del Lecco, dopo le richieste di Bitonto e Foggia. Al suo posto potrebbe arrivare Alessandro Gatto dal Bisceglie. Potrebbe restare Antonio Sepe nonostante un contratto in scadenza. In queste ore un altro profilo ricercato è un regista, ma ci vorrà tempo per individuare quello giusto.