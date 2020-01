UFFICIALE - Catania, è fatta per Bruno Vicente: contratto fino al 2021

Bruno Vicente è un giocatore del Catania. Il centrocampista brasiliano, 30 anni, assistito dall'agente Gianfranco Cicchetti, proviene dalla Juve Stabia e ha firmato, questo pomeriggio, il contratto che lo legherà alla società rossazzurra fino al 2021. Si tratta del secondo acquisto del Catania dopo il ritorno di Kalifa Manneh dal prestito con la Carrarese.

Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Bruno Leonardo Vicente, nato a Cruzeiro do Sul, in Brasile, il 18 febbraio 1989. L'esperto centrocampista ha conquistato due promozioni dirette in Serie B: nella scorsa stagione con la Juve Stabia e nel 2009/10 con il Portogruaro. Ha giocato nella massima serie in Bulgaria, con il Botev Vraca, ed in Slovenia, vincendo una coppa nazionale con l’ND Gorica nel 2013/14. Dopo l’avvio di carriera in patria nel settore giovanile della Figueirense e con il Campo Grande, Vicente ha debuttato tra i professionisti in Italia, con il Treviso, in B. In cadetteria, il playmaker brasiliano vanta anche un’esperienza con il Padova, caratterizzata dall’approdo alla finale playoff per la promozione in A nel 2011; in terza serie, ha indossato anche le maglie del Como, dell’Akragas e del Melfi. L’atleta sudamericano, che ha svolto oggi pomeriggio il primo allenamento con i nuovi compagni, si lega al nostro club fino al 30 giugno 2021.

Leggi anche

Catania, cessione società e calciomercato: le ultime

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

IAM CALCIO CATANIA per voi: due strumenti per sapere tutto sul Catania!

IL GRUPPO SU WHATSAPP

Il Canale dedicato ai TIFOSI del CATANIA. Entra tramite link di invito (clicca qui)

L'APP

Ecco TIFO CATANIA, l'app per la tua squadra di calcio