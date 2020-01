UFFICIALE - Lecce: ceduto in prestito Dumancic

Altra cessione minore per il Lecce in questo mercato invernale. Dopo il giovane Pierno(leggi qui), un altro va in prestito. Questa volta si tratta di Luka Dumancic che andrà a giocare questa seconda parte di stagione in Serie C. Questo il breve comunicato della società giallorossa:

L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luka Dumancic all’A.C. Gozzano.

