Il Gozzano pesca in Serie A, arriva Dumancic

Classe '98, difensore centrale di stazza (oltre 1,90!) e determinazione, nazionalità croata e tanta voglia di mettersi in mostra con la maglia rossoblu del Gozzano. Sono queste le caratteristiche di Luka Dumancic, ultimo arrivo alla corte di Sassarini direttamente dal Lecce, proprietaria del suo cartellino. L'operazione di mercato conclusa dalla dirigenza cusiana porta in rossoblu in prestito un giocatore in rampa di lancio, che proprio a Gozzano potrà spiccare definitivamente il volo tornando magari in via definitiva in Puglia per ritagliarsi un posto da protagonista.

Sul giocatore, da tempo nell'orbita dei novaresi del presidente Leonardi, si era fiondata nelle ultime ore anche la Viterbese interessata ad assicurarsi per la seconda parte della stagione le prestazioni del giovane croato ma il Gozzano è stato più determinato strappando il sì del giocatore al trasferimento in Serie C. Cresciuto nel settore giovanile dell'Hajduk Spalato, Dumancic è approdato in Italia all'Albalonga, nella Serie D laziale, ma gli è bastata una stagione per entrare nell'orbita dei salentini che non l'hanno mai impiegato in campionato ma ne stanno seguendo la maturazione attraverso i prestiti in Serie C, nella scorsa stagione alla Juve Stabia e quest'anno proprio a Gozzano.

Già approdato al "D'Albertas", Dumancic sarà a disposizione di mister Sassarini fin dalla prossima trasferta di Como, primo impegno del nuovo anno in campionato per la formazione cusiana.

