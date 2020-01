Lecce: il punto sul calciomercato in entrata e in uscita

Lecce molto attivo nel mercato in entrata: come promesso la società è alla ricerca di elementi in grado di rinforzare la rosa per cercare di lottare fino all'ultimo per l'obiettivo della salvezza. I giallorossi però non possono prescindere anche dalle uscite visto che ci sono diverse pedine in esubero e non utilizzate da Liverani.

IN ENTRATA

Si va verso la chiusura per l'arrivo di Alessandro Deiola, centrocampista classe 1995 attualmente al Cagliari. Il Lecce conta di chiudere l'affare già nelle prossime ore anche per evitare gli affondi del Brescia, altra concorrente per la salvezza, che ha mostrato il suo interesse verso il calciatore. Deiola ha trovato poco spazio in questa stagione e avrebbe già dato il suo ok al trasferimento.

Sembra sbloccarsi anche un altro arrivo: si tratta di Riccardo Saponara, trequartista che già quest'estate era stato richiesto da mister Liverani. La sua avventura nel Genoa non è stata delle migliori ed il ragazzo è pronto a lanciarsi in una nuova avventura in giallorosso. Nelle ultime ore si è registrato l'ok della Fiorentina(proprietaria del cartellino) al suo trasferimento.

Il lavoro in entrata non si fermerà qui: si cerca sul mercato almeno un difensore centrale e un altro centrocampista.

IN USCITA

Per ora i giallorossi hanno ufficializzato due operazioni minori: le cessioni dei giovani Pierno al Bitonto e Dumancic al Gozzano. Anche Riccardi dovrebbe lasciare il Salento in prestito: su di lui due società di Serie C, ma si registra l'interesse anche della Virtus Entella. Benzar sembra avere mercato all'estero, per lui si cerca una sistemazione tra la Turchia e la Romania.

Per quanto riguarda la situazione legata ad Andrea La Mantia, l'Empoli ha fatto la sua prima proposta al club di Via Colonnello Costadura che al momento però non si ritiene soddisfatto della cifra, probabile però un rilancio della società toscana, con il Frosinone che sonda il terreno, ma non si è ancora fatto avanti.

