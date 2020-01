Juve Stabia: ceduto Vicente al Catania

Operazione in uscita per la Juve Stabia: è stato ceduto Bruno Vicente. Per lui ritorno in Serie C: ha, infatti, firmato per il Catania.

La società ha salutato così il calciatore:

Ringraziamo Bruno Leonardo Vicente per l’impegno, la correttezza e la professionalità che lo hanno contraddistinto nel corso della sua esperienza in gialloblè e gli auguriamo un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali.

Ragazzo sincero, ha sposato fin dal primo allenamento in gialloble’ il progetto stabiese contribuendo alla cavalcata che ci ha portato in serie B.