Serie D, sfida toscana per il primo posto

Tanti i motivi di interesse nella prima giornata di ritorno del girone A di serie D che ha visto il Prato superare a fatica per 3 a 2 il Fossano e rimanere in vetta con una lunghezza sulla Lucchese che continua la serie di vittorie consecutive battendo il Chieri con un gol di Fazzi.

Si stacca la Sanremese che perde e viene raggiunta a quota 31 dalla Caronnese, decide Corno; al terzo posto anche il Casale che nel match più divertente di giornata supera 4 a 2 la Fezzanese.

Si infiamma anche la lotta per la salvezza con il Verbania che inizia al meglio il 2020 battendo 3 a 2 il Ligorna e portandosi al sestultimo posto, era praticamente dalla prima giornata che Austoni e compagni non avevano 5 formazioni dietro di loro; meno brillante il Borgosesia che manca ancora l’appuntamento con la vittoria, finisce 1 a 1 contro il Bra al “Comunale” con Casolla che pareggia l’undicesimo gol di Ravasi.

Due i pareggi in questo diciottesimo turno, oltre a quello maturato in Valsesia un punto a testa per Real Forte Querceta e Vado; negli ultimi due incontri due vittorie esterne, roboante quella del Seravezza per 5 a 1 a Savona, importante quella della Lavagnese che bissa quella di Borgosesia di prima di Natale inguaiando e raggiungendo il Ghivizzano al terzultimo posto.

Risultati e classifica di giornata