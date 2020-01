Poker azzurro nella prima uscita del 2020

Finisce 4 a 1 per il Novara l’amichevole che vedeva gli azzurri opposti alla formazione di Eccellenza della Pro Eureka, una prima uscita soddisfacente per la formazione di Banchieri che domenica affronterà al “Piola” il Monza.

Novara in vantaggio alla mezzora con Nardi, nella ripresa in gol Piscitella, Cassandro e Collodel prima della rete della bandiera torinese firmata Nosenzo; Banchieri ha schierato due formazioni diverse nei due tempi, assente Cagnano per un problema muscolare che lo costringerà a saltare anche la sfida alla capolista.

