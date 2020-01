Trasferta a Firenze per la proprietà azzurra

La nuova proprietà del Novara ha incontrato a Firenze il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli e il segretario generale Emanuele Paolucci.

Il patron Rullo ha colto l'occasione per invitare Ghirelli e Paolucci al big match di domenica tra Novara e Monza, invito accettato con entusiasmo in un match dove i biglietti costeranno 2 euro e l'intero ricavato sarà devoluto al reparto di pediatria dell'Ospedale Maggiore di Novara.

Prima dell'incontro i dirigenti azzurri sono andati a Coverciano per accompagnare Tommaso Barbieri a uno stage federale della nazionale under 17 che ha partecipato ai mondiali in Brasile lo scorso novembre.

