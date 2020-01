Catania, fatta per Lodi alla Triestina: è giallo sul messaggio social

Francesco Lodi lascia il Catania e passa alla Triestina. Manca solo l'annuncio ufficiale, ma il centrocampista campano emigra in Friuli e chiude la sua avventura con la maglia rossazzurra. Lodi firmerà un contratto valido fino al 2022 con prolungamento automatico al 2023 in caso di promozione in Serie B. Ieri, sui siti e sui social, grande spazio al messaggio rilasciato sulla sua fanpage ufficiale, in serata, però, parziale retromarcia sul messaggio postato su Instagram con toni polemici. Il più, però, ormai è fatto: Lodi, dopo un anno complicato tra gol e panchine, lascia il Catania.

