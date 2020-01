Picerno, un altro arrivo in difesa: dopo Squillace, ecco Zaffagnini

Andrea Zaffagnini, difensore, classe 1988, è un nuovo calciatore del Picerno. 31 anni, nato a Medicina in provincia di Bologna, gioca tra i professionisti dalla stagione 2008/2009, quando esordì in C2 con la maglia del Montichiari, dove restò per tre stagioni collezionando 96 presenze. Poi il salto in C1 all'Andria Bat per due stagioni, con 48 presenze collezionate, e ancora tra i professionisti per due stagioni a L'Aquila, con 65 presenze. In C ha vestito, nelle ultime cinque stagioni, le maglie del Matera, Albinoleffe e Sambenedettese. Tra i professionisti conta 313 presenze, oltre alle 49 collezionate in Serie D con il Russi, squadra della provincia di Ravenna dove ha iniziato la sua carriare nel 2006 militando per due stagioni, prima del salto tra i professionisti. Il calciatore ha sottoscritto in data odierna il contratto che lo lega alla società rossoblù, ed è già a disposizione del tecnico Giacomarro.