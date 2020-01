Crisi Meridi e il Calcio Catania: le ultime notizie

Su La Sicilia arrivano ulteriori aggiornamenti sul caso Meridi. La Procura di Catania si è opposta con fermezza all'ipotesi di dichiarazione di insolvenza e il fallimento sembrerebbe più vicino. Sarebbero troppi i quasi 90 milioni di euro di debiti. Per i magistrati, dunque, bisogna dichiarare subito il fallimento (con l'insolvenza, comunque, non ci sarebbero i soldi per continuare a pagare i dipendenti, con il fallimento, invece, questi avrebbero diritto alla Naspi). Adesso, però, la palla passa ai giudici (rimane sullo sfondo l'idea dell'amministrazione controllata, uno degli scenari ipotizzati).

In caso di dichiarazione di insolvenza (con amministrazione controllata) il ministero dello Sviluppo economico ha fatto sapere che i commissari dovranno essere estranei al contesto catanese (individuati tre professionisti, uno romano, uno salernitano, l'altro pugliese). Già entro la settimana si potrebbe avere la sentenza del Tribunale di Catania.

Fallita la possibilità di vendere ad Apulia distribuzione (licenziatario in Italia del marchio Carrefour) con il preliminare scaduto entro il 31 dicembre per i mancati passi preliminari effettuati da Meridi.

CALCIO CATANIA - Cosa succede, invece, con il Calcio Catania? Secondo il quotidiano locale le sorti del club rossazzurro, allo stato attuale, sarebbero compromesse visto che i commissari e i curatori proveranno a recuperare i crediti vantati nei confronti della società calcistica (necessaria, dunque, al più presto possibile la cessione del club). I legali di alcuni creditori, inoltre, avrebbero richiesto la dichiarazione di insolvenza o di fallimento di tutte le società del gruppo Pulvirenti compreso il Calcio Catania prefigurando un'unica società di fatto.