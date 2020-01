Foggia, trattativa calda per Allegretti della Vibonese

"Serve un attaccante". Dopo il pareggio maturato in casa contro il Fasano, agguantato solo al 93' grazie a Gentile, sia il tecnico Corda che il presidente Felleca hanno confermato la necessità di rinforzare il reparto avanzato al più presto.

Dopo le trattative sfumate per Marcheggiani, Santoro e Patierno, il Foggia ha messo nel mirino il numero 10 della Vibonese, Diego Allegretti.

Non un classico numero 9 quindi, bensì una seconda punta di 172cm che bene ha fatto nelle ultime stagioni in Calabria, mettendo a segno oltre 50 reti tra Eccellenza, Serie D e Serie C, categoria in cui quest'anno ha collezionato 4 reti in 12 presenze.

Le parti sono in contatto, la trattativa è sicuramente tra le più calde in casa rossonera. L'arrivo di Allegretti comunque, non escluderebbe un ulteriore intervento sul mercato per portare a casa un attaccante di peso.

Entra nel nostro gruppo Whatsapp per restare aggiornato: https://chat.whatsapp.com/IRu6Y35DTMY7GdV9rTCdDm