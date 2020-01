Colpo in attacco per il Picerno: il bomber Ripa dalla Sicula Leonzio

Francesco Ripa è un nuovo attaccante del Picerno. Originario di Battipaglia, classe 1985, è un calciatore di grande esperienza. Ha iniziato la sua carriera nella Battipagliese in D, poi in C2 nel Potenza, 22 gol in due stagioni nel Sorrento in D fino al 2006. Poi solo Serie C (tra C1 e C2, le ultime sei stagioni in C). Ha vestito le maglie di Pro Patria, Nocerina, Como, L’Aquila, Arzanese, Juve Stabia, Catania e Sicula Leonzio. Tra i professionisti conta 289 presenze e 122 reti messe a segno (in D 112 presenze e 33 reti), per un totale di 383 presenze e 155 reti nella sua carriera. Ha firmato il contratto che lo lega all’AZ Picerno in data odierna, ed è già a disposizione del tecnico Giacomarro. Ripa vestirà la maglia numero 8.