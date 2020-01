Serie B. Mercato: Salernitana attiva, molti club a caccia di una punta

Sono già cominciate le "grandi manovre" per il mercato invernale dei club della Serie B. Diamo uno sguardo alle principali trattative.

La Virtus Entella è a caccia di una punta di peso e per questo sta sondando due piste: la prima porta a Gaetano Monachello del Pordenone e la seconda a Diego Falcinelli, in forza al Perugia. Per i liguri sembrerebbe più facile raggiungere Monachello visto che il Pordenone lo ha messo nella lista dei possibili partenti mentre per Falcinelli l'affare è complicato dal cambio in panchina che potrebbe portare a novità tattiche.

Grandi movimenti anche in casa Salernitana: i granata potrebbero, infatti, beneficiare di più di un ritocco in questa sessione di mercato. Nelle ultime ore si è ventilata la possibilità, per il reparto avanzato, di un ritorno in Campania di Alfredo Donnarumma, attualmente in forza al Brescia ma poco utilizzato da mister Corini. Nonostante la società abbia fiducia negli attaccanti già in rosa, vorrebbe comunque mettere a disposizione di Ventura una punta di esperienza e che garantisca un certo numero di gol. In difesa, sfumato Dermaku, che ha espresso la volontà di restare al Parma in Serie A, il D.s. Fabiani pare abbia puntato Aya, centrale italo-tunisino in forza al Pisa con la cui maglia si è messo in luce in questa prima metà di stagione. Buone notizie, infine, sul fronte Di Tacchio con il centrocampista che è ormai vicinissimo alla firma sul rinnovo contrattuale.

Anche il Pisa cerca un rinforzo in attacco e lo ha individuato in Luca Vido, attualmente in prestito al Crotone ma di proprietà dell'Atalanta, club con il quale stanno trattando i toscani. La punta arriverebbe sotto la Torre pendente con la formula del prestito con diritto di riscatto.

L'Empoli vuole rinforza le fasce difensive ed ha chiesto al Lecce l'esterno Riccardo Fiamozzi: la volontà del club del presidente Corsi è quella di ingaggiare il calciatore in prestito per il prossimo anno e mezzo. Si attende la risposta del club salentino.

Operazione in uscita, invece, per il Chievo Verona: l'italo-brasiliano Emanuel Vignato è vicino alla firma con il Bologna. I felsinei hanno battuto la concorrenza con una offerta da circa 3 milioni ai clivensi più una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.

