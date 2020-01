Juniores Nazionali, Girone L: le decisioni del Giudice Sportivo

Il Sostituto Giudice Sportivo, Avv. Giuseppe Lavigna, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e dell'addetta alla Segreteria Sig.ra Barbara Teti, nella seduta dell’ 8 gennaio 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 4/ 1/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

POMPA SAVINO (CALCIO FOGGIA 1920)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

PRASTI FABIO (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L)

MILONE FRANCESCO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

DI VIRGILIO ALESSANDRO (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

BOTTICELLI GIUSEPPE (CALCIO FOGGIA 1920)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

PERSICHELLA MICHELE (AUDACE CERIGNOLA A R.L.)

VENUTI GIUSEPPE (AUDACE CERIGNOLA A R.L.)

CISCUTTI RAFFAELE (BITONTO CALCIO)

DAKA DAVIDE (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

DELLA VALLE SAMUELE (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

DI PALMA RICCARDO (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L)

DI GIAMBERARDINO EDOARDO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

GIORGILLI DAVIDE (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

DINARDO LUCA FRANCESCO (BITONTO CALCIO)

EVANGELISTA ANDREA (BITONTO CALCIO)

SAMMACICCIA GIANLUCA (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

PERES FRANCESCO PAOLO (AUDACE CERIGNOLA A R.L.)

PRUDENTE MARCO FILIPPO (AUDACE CERIGNOLA A R.L.)

BULFERI SALVATORE (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

GRASSO GIOVANNI (VASTESE CALCIO 1902)

GARE DEL 7/ 1/2020

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

DIGIROLAMO FRANCESCO (PINETO CALCIO)

SALL MOUHAMET MOUSTA (REAL GIULIANOVA)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

PIERFELICE CHRISTIAN (PINETO CALCIO)