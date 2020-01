Stangata Foggia: una gara a porte chiuse e 4 giornate a Tedesco

Stangata per il Foggia. Il Giudice Sportivo, dopo il match pareggiato in casa contro il Fasano, ha inflitto ai rossoneri una gara a porte chiuse e 1500 euro di multa "Per avere propri sostenitori - si legge - , dal 39º del secondo tempo e fino al termine della gara, lanciato all’indirizzo di un AA delle pietre di piccole dimensioni, quattro delle quali lo attingevano alla schiena, e un accendino che lo colpiva una coscia provocandogli intensa sensazione dolorifica. Inoltre, al 50º del secondo tempo, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, calciava con forza un pallone in direzione della panchina avversaria colpendo un componente della medesima alla mano e provocandogli forte dolore. Si rendeva necessario l'intervento dei sanitari per le cure mediche del caso".

Inoltre è arrivata la pesante squalifica per l'attaccante Tedesco dopo l'espulsione diretta di domenica: ben 4 giornate "Per avere, a gioco fermo, colpito con una violenta manata al volto un calciatore avversario che si trovava a terra. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione offensiva all'indirizzo di un A.A. venendo allontanato solo grazie all'intervento dei compagni di squadra".

Infine, squalificato fino al 29 gennaio anche il team manager Valente "Per avere, durante la fase di riscaldamento prima della gara, lanciato uno sputo all'indirizzo di un componente della squadra avversaria senza colpirlo".

