Inter, per il rinnovo di D'Ambrosio manca solo la firma

Danilo D'Ambrosio e Inter legheranno insieme il proprio futuro fino al 30 giugno 2023, con aumento dell'ingaggio pari a circa il 40% di quello attuale (2 milioni di euro).

Questa l'indiscrezione pubblicata oggi tra le pagine de La Gazzetta dello Sport. Per ufficializzare il rinnovo manca soltanto la firma, cosa che dovrebbe verificarsi entro le prossime settimane (o comunque entro il termine di questa stagione).

In questa stagione per D'Ambrosio già 14 presenze tra Campionato e Champions League, con un gol all'attivo in Serie A, in poco meno di 1.000 minuti giocati.

L'Inter guida la Classifica a quota 45 punti, gli stessi della Juve. I bianconeri sono in vantaggio, però, per aver vinto lo scontro diretto del girone d'andata per 2 a 1 a San Siro.