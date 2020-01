Torino, Mazzarri: "Se giochiamo come contro la Roma passiamo il turno"

L'allenatore del Torino, Walter Mazzarri, interviene in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia che vedrà i granata ospitare il Genoa, dopo la vittoriosa trasferta all'Olimpico contro la Roma in Campionato (2 a 0, doppietta di Belotti).

Queste le dichiarazioni del tecnico toscano: "Dai miei ragazzi mi aspetto una prova simile a quella con la Roma. Se siamo concentrati possiamo mettere in difficoltà chiunque", afferma sicuro Mazzarri. "Dobbiamo affrontare ogni gara al massimo per dare continuità ai risultati".

"Ora il compito più difficile è il mio: devo stare attento che non ci sia un rilassamento dopo i tanti elogi ricevuti per la vittoria contro la Roma. Non dobbiamo commettere questo errore", conclude Mazzarri.

Il Torino occupa il 9° posto in Serie A grazie ai 24 punti conquistati in 18 giornate. Andrea Belotti è il miglior marcatore del Toro a quota 9 gol (6° nella Classifica Marcatori della Serie A, appena dietro Luis Muriel, a quota 10).