UFFICIALE - F. Andria: tesserato il croato Klepo. Ceduto Lugo Martinez

La Fidelis Andria mette a segno un altro movimento in entrata: il ds Fabio Moscelli ha perfezionato l’arrivo del difensore classe 2000 di nazionalità croata Tino Klepo.

Piede sinistro ed adattabile in diversi ruoli della difesa, l’atleta croato arriva dal NK Junak Sinj, club con il quale ha debuttato nella serie B croata. Si attende per lui l’arrivo del transfer dalla federazione di appartenenza. Saluta, invece, Lugo Martinez il quale ha dovuto far rientro in patria a causa di un problema familiare. Nel frattempo resta al lavoro sul mercato Fabio Moscelli. Attese ulteriori novità nei prossimi giorni.