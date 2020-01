Catania, la risposta a Follieri: "Documenti richiesti mai arrivati"

Il Catania risponde al comunicato stampa reso noto da Raffaello Follieri in cui si leggeva il ritiro dell'imprenditore foggiano dalle trattative per l'acquisto del Calcio Catania.

Ecco la nota integrale: "In merito alla nota diffusa dallo studio Alioto e Giuffrida e data l’irritualità dell’azione posta in essere dalla Follieri Capital Ltd, Finaria precisa di aver richiesto, tramite i propri legali, la documentazione minima per avviare una trattativa basata sulla serietà. Di contro, tale documentazione non è pervenuta ed alla pretesa riservatezza si è dato seguito con comunicati a mezzo stampa".

LA NOTA DI FOLLIERI - L'imprenditore foggiano, come annunciato nei giorni scorsi, voleva presentare le credenziali bancarie per l'acquisto del club etneo chieste dal patron Nino Pulvirenti, ma con la sottoscrizione di un patto di riservatezza. I legali della società rossazzurra, secondo un comunicato pubblicato dal gruppo Follieri, avrebbero però rifiutato fermando così la presentazione di tutta la documentazione di cui fa parte un'evidenza fondi di 25 milioni di euro.

