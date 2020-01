Serie D - Girone F: i provvedimenti del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 8 gennaio 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 5/ 1/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 REAL GIULIANOVA

Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA

MECOMONACO ANTONIO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

ROSSI ADOLFO (ATLETICO CALCIO PORTO SANT'ELPIDIO)

BALDASSARRI GABRIELE (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

CALCIATORI ESPULSI

CESARIO MICHELE (REAL GIULIANOVA)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

TRADITI LORIS (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

DI LULLO PASQUALE (VASTOGIRARDI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFRAZIONE)

VISCOVICH GERONIMO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

PAPASERIO GIANMARCO (ATLETICO TERME FIUGGI)

ALESSANDRO DANILO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

MINACORI CALOGERO MANUEL (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

RAPARO MARCO (RECANATESE A.S.D.)

CICCONETTI LUCA (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

CUCCU RICCARDO (ATLETICO CALCIO PORTO SANT'ELPIDIO)

D'ANDREA FILIPPO (ATLETICO TERME FIUGGI)

TENKORANG JOSIAH (CITTA' DI CAMPOBASSO)

ALOISI NICOLA (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

LATTANZI ELIA (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

DIAKITE SALIM (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

GAIOLA RICCARDO (CATTOLICA/SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

PROESMANS NIKOLAS RUBEN (SANGIUSTESE)

ROMANO VINCENZO (SANGIUSTESE)

MASTROMONACO GIAN LUCA (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

CANCELLI NICOLO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

BORGESE ALESSANDRO (ATLETICO CALCIO PORTO SANT'ELPIDIO)

DI GIANFELICE MATTEO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

MAGGIOLI CLEMENTE GIANLUCA (JESINA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

PISTILLO FABRIZIO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

RUTJENS OLIVA CHRISTIAN (RECANATESE A.S.D.)

LIGUORI MICHAEL (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

CANNONI ALESSIO (CATTOLICA/SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

CROCI EMANUELE (CATTOLICA/SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

SOM THOMAS FABRICE (CATTOLICA/SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

MORALES MATIAS ADRIAN (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

PUGLIELLI JACOPO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

MARINI ALEX MARCO (JESINA CALCIO SRL)

DI RENZO ALESSANDRO (MATELICA CALCIO A.S.D.)

VOGLIACCO VITTORIO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

MARIANESCHI FRANCESCO (PINETO CALCIO)

CASTIGLIA IVAN (REAL GIULIANOVA)

LEONZI VALERIO (S.NICOLO NOTARESCO SRL)

BAMBOZZI LORENZO (SANGIUSTESE)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

FICOLA DANI (ATLETICO CALCIO PORTO SANT'ELPIDIO)

GUALTIERI GIANLUCA (ATLETICO TERME FIUGGI)

AMAYA FEDERICO MARTIN (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

DE MARCHI HUGO LEONARDO (REAL GIULIANOVA)

GIFFORD MATTEO (REAL GIULIANOVA)

TITONE MARIO (RECANATESE A.S.D.)

NOTARIALE GABRIELE (CATTOLICA/SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

BRUNI MATTIA (VASTOGIRARDI)

GARGIULO MARIO (VASTOGIRARDI)

GARE DEL 6/ 1/2020

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 CHIETI F.C. 1922 A R.L.

Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla Terna Arbitrale.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

BRUGALETTA SIMONE (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

MARIANELLI ALESSANDRO (VASTESE CALCIO 1902)

PALUMBO COSMO (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

CHIOCHIA VINCENZO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

PIZZUTELLI FEDERICO (VASTESE CALCIO 1902)