Lecce, mercato: Deiola ha firmato per i giallorossi

Ora si attende solo l'ufficialità, ma si può già considerare un nuovo calciatore del Lecce. Parliamo di Alessandro Deiola, centrocampista del Cagliari.

Sarà lui il secondo acquisto del club di Via Colonnello Costadura, dopo l'arrivo di Donati. Il contratto è stato già firmato in questi minuti e il calciatore raggiungerà il Salento con le visite mediche programmate per la giornata di domani.

La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto e diritto di controriscatto in favore del Cagliari.

SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM

IAM CALCIO LECCE per voi: due strumenti per sapere tutto sul Lecce!

L'APP

Ecco TIFO LECCE, l'app per la tua squadra di calcio

IL GRUPPO SU WHATSAPP: In arrivo!