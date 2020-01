L’U.S. Savoia 1908 smentisce, categoricamente, le voci di mercato sul futuro di Mattia Tascone. La Società, in ottica prosieguo del campionato, non vuole, assolutamente, depotenziare la rosa a disposizione del tecnico Parlato. Il calciatore, pertanto, è ritenuto incedibile e non si muoverà da Torre Annunziata, così come tutti i suoi compagni di squadra.