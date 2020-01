Lodi: "Catania, non sarà mai un addio. Il mio più grande rimpianto"

Francesco Lodi lascia il Catania e si trasferisce alla Triestina. Sulla fanpage ufficiale, il centrocampista campano rilascia un nuovo messaggio su Instagram dopo quello di ieri: "Tutto così strano, io con un'altra maglia, l'Etna a proteggere me e la mia famiglia. Io senza la mia seconda pelle, quella rossazzurra. E' stato un gesto d'amore, anni fa, tornare a Catania. Così come gesto d'amore e d'affetto verso questa società è questo addio. Non avrei mai messo in difficoltà il mio Catania. Ed allora vado via. Non ci avevo mai pensato, non era in preventivo. Ero convinto di chiudere la mia carriera a Catania, ma è andata così. Amo Catania, amo il Catania e sarò per sempre rossazzurro. Non farò mai nessuna polemica, perché il mio legame con questa città e questa società sarà e resterà esterno. Grazie a chi mi ha sempre sostenuto, a chi mi ha sostenuto meno, a chi mi ha dato la possibilità di indossare anche una volta quella maglia, a chi mi ha allenato, ai miei compagni, ma soprattutto ai tifosi del Catania, anima di questa città. Ero tornato per contribuire al ritorno nel calcio vero del mio Catania. Non ce l'abbiamo fatta, una traversa e qualche negligenza mi hanno risvegliato dal sogno. Questo sarà per sempre il mio grande rimpianto, ma per il Catania si tifa sempre nella buona e nella cattiva sorte. Non sarà mai un addio perché questa sarà sempre casa mia".

La nota ufficiale della Triestina:

"L’U.S. Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Lodi. Il giocatore arriva a titolo definitivo dal Calcio Catania, è atterrato nella serata di oggi a Trieste e domani mattina, dopo aver effettuato le visite mediche di rito, sottoscriverà con i colori rossoalabardati un contratto fino al 30 giugno 2021 per poi svolgere il primo allenamento con i nuovi compagni.

Nato a Napoli il 23 marzo 1984, Francesco Lodi è un centrocampista centrale dotato di un sopraffino piede mancino, ha iniziato la carriera come trequartista arretrando poi il suo raggio d’azione nel settore nevralgico del campo e diventando a tutti gli effetti un regista.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, con i toscani ha prima esordito in Serie B all’età di sedici anni, per poi collezionare la sua prima presenza in Serie A a diciannove. Vanta una lunga militanza in massima serie con le maglie di Udinese, Genoa, Parma e soprattutto Catania, mostrando doti non comuni nei calci piazzati e fornendo un contributo decisivo nel raggiungimento del miglior piazzamento degli etnei in massima serie (ottavo posto nel 2012/2013).

L’ultima esperienza in Serie A risale al biennio 2015/2017 con la maglia dell’Udinese (25 presenze e una rete), al termine della quale è tornato a Catania in Lega Pro. Nelle ultime due stagioni e mezzo in Sicilia ha collezionato ottantotto presenze (playoff compresi) siglando 26 reti, cinque delle quali in questo primo scorcio di campionato.

Domani, giovedì 9 gennaio alle ore 16.00, verrà presentato ai media nella sala stampa dello Stadio "Rocco". Indosserà la maglia numero dieci".

