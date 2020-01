Rottura definitiva tra Cerci e la Salernitana

L'avventura di Alessio Cerci con la Salernitana sembrava essere partita con il piede giusto visto l'entusiasmo dei tifosi della società e sopratutto del tecnico Ventura che è stato accontentato dal patron granata Claudio Lotito. Le belle parole dell'ex attaccante di Milan, Atletico Madrid e nazionale italiana all'arrivo a Salerno però non si sono dimostrate in linea con le prestazioni.

Nelle poche volte in cui il tecnico Ventura ha chiamato in causa Cerci, l'attaccante non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale dimostrato nel passato, causa anche la pessima condizione ed i numerosi infortuni.

A causa dei suoi molteplici infortuni e prestazioni sottotono, la dirigenza granata ed in primis il patron Lotito hanno deciso di mettere subito sul mercato l'attaccante non appena cinque mesi dopo l'arrivo a Salerno con un totale di sei presenze, mai titolare.

Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso sembra provenire dagli ultimi giorni di Cerci, il quale con una foto della sua risonanza magnetica ha voluto dimostrare il suo effettivo stato in cui si trova in infermeria. Questa foto non è piaciuta alla dirigenza della Salernitana e nemmeno ai tifosi che hanno invocato a gran voce la partenza dell'attaccante romano, ritenuto poco adatto per la causa granata e poco utile alla squadra.