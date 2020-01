Catania, via Lodi, ecco Curcio. E Di Piazza...

Francesco Lodi lascia il Catania e si trasferisce alla Triestina. Il centrocampista lascia la squadra siciliana dopo due anni e mezzo e firma un contratto fino al 2021. Al suo posto, non solo numericamente, ma anche tatticamente c'è Alessio Curcio, trequartista, 29 anni, proveniente dal Vicenza che oggi, giovedì 9 gennaio, si unirà al resto del gruppo a Torre del Grifo per gli allenamenti verso la gara contro la Virtus Francavilla, la prima del 2020 per il Catania. Dal punto di vista tattico Curcio può essere un giocatore estremamente duttile: può giocare sia da esterno nel 4-3-3 che a centrocampo. Nell'Arzachena, penultima squadra prima dell'esperienza (agrodolce) in Veneto, era andato perfino in doppia cifra. Non ha giocato nessuna partita in questa stagione dunque è lecito attendersi un inserimento graduale negli schemi di Lucarelli.

In mediana ci sarà spazio anche per l'altro acquisto del mercato di gennaio: si tratta del centrocampista brasiliano Bruno Vicente, proveniente dalla Juve Stabia.

Attenzione, invece, ai movimenti in attacco: Davis Curiale è sulla lista dei partenti, ma la pista Teramo non entusiasma (soprattutto per ragioni contrattuali). Matteo Di Piazza, invece, ha molte più possibilità di permanenza, ma sull'attaccante ex Lecce c'è da registrare il forte interesse del Catanzaro alla ricerca di rinforzi da affidare al tecnico Grassadonia per risalire la classifica. Considerata la politica di contenimento dei costi del Catania e l'ingaggio di Di Piazza non è escluso che la trattativa possa decollare.

