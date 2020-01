Marcatori D, Ravasi sale sul podio

Dopo il cambio girone del capo classifica Giacomo Lucatti è aperta la corsa al primo posto della classifica marcatori del girone A di Serie D, a quota 12 c’è Filippo Scalzi a secco nella sconfitta interna contro la Caronnese che ha visto la nona rete di Federico Corno, uno dei favoriti per il successo finale.

Al terzo posto Riccardo Ravasi e Luigi Grassi entrambi a segno nei rispettivi match, sale a quota nove Francesco Casolla il cui gol vale il pareggio di Borgosesia per il suo Bra.

Quattro le doppiette di giornata, torna in questa rubrica Andrea Baudi le cui reti non servono alla Fezzanese per evitare il k.o. a Casale, in evidenza per i padroni di casa Claudio Poesio in gol due volte.

Marco Cellini griffa il successo della capolista Prato e si porta a quota cinque reti totali, l’ultimo “doppiettista” di giornata è Diego Frugoli che partecipa attivamente alla beneficiata del Seravezza sul campo del Savona.

La classifica marcatori completa