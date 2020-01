Quarto colpo per il Picerno: preso Cecconi dalla Pro Vercelli

Giacomo Cecconi è un nuovo attaccante del Picerno. Classe 1995, ha iniziato la sua carriera calcistica nel settore giovanile del Bologna, poi nella stagione 2014/2015 il passaggio nella Correggese in D, poi al Potenza, al San Marino e al Romagna Centro, dove ha siglato 16 reti in 33 presenze in D. Nella stagione 2018/2019 il salto in Serie C con la maglia del Rimini, nella scorsa stagione all’Arzachena sempre in C e nella prima parte di stagione alla Pro Vercelli dove ha messo a segno due gol. Il calciatore ha firmato stamattina il contratto che lo lega alla società rossoblu ed è già a disposizione del tecnico Giacomarro.