Pinto, l'agente: "Per il Catania è incedibile. Lo Monaco ha detto..."

Inizialmente sembrava che il suo nome rientrasse nella lista dei giocatori destinati a lasciare il Catania, invece Giovanni Pinto continuerà a presidiare la fascia mancina della squadra allenata da Cristiano Lucarelli. Sull'ex laterale del Pescara si sono susseguite diverse voci di mercato, con il forte interesse di Reggina, Feralpisalò e Cesena e fino alla scorsa settimana la società etnea non aveva dato indicazioni all'agente del giocatore. La redazione di IamCalcio Catania ha contattato Alberto Bergossi, procuratore del terzino classe '91, il quale ha confermato che il proprio assistito resterà a Catania: "Pietro Lo Monaco mi ha detto che Pinto è incedibile, un giocatore importante per il Catania e di conseguenza ci dobbiamo fermare con le altre trattative. Il ragazzo era rimasto perplesso dal messaggio che era arrivato prima di Natale e dunque c'era apprensione per questa situazione. Ma il direttore ha rassicurato Giovanni. Lui non voleva andare via da Catania, ci eravamo mossi come logica conseguenza di quel messaggio. Si era creata una situazione che imponeva questo, con l'interessamento di due-tre squadre. Pinto sarebbe stato una prima scelta per la Reggina che poi ha virato su un altro calciatore, ma non si può andare contro la volontà della società che ti paga. Poi Lo Monaco mi ha confermato l'intenzione di voler disputare un girone di ritorno all'altezza e di recuperare posizioni in classifica".

RUMORS SOCIETARI - "Come sta vivendo il ragazzo le voci sul possibile cambio di proprietà? Giovanni è un giocatore di 28 anni che ha già avuto esperienze anche in Serie B. Mi sembra normale che all'inizio si possa rimanere un po' confusi, ma a luglio è venuto a Catania con grande entusiasmo. Il campionato degli etnei non è mica finito qui. Ho fiducia nell'allenatore e nello staff tecnico che conosco. Certo la situazione societaria può influenzare un po' ma ripeto, i giocatori sono pagati e devono pensare al campo. Pinto non mi ha mai detto di voler andare via".

